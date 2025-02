Anche Dino Baggio è un doppio ex di Juve-Inter. E anche lui parla del Derby d'Italia sempre alla Gazzetta dello Sport. "La Juve gioca in casa e questo potrebbe risultare un vantaggio, ma continuo a pensare che l’Inter sia la squadra più forte del campionato e, dunque, anche la favorita per la supersfida di domenica sera - spiega l'ex centrocampista -. I nerazzurri hanno esperienza, hanno qualità in mezzo al campo, dominano le partite con grande maturità e hanno una coppia d’attacco fortissima. La Juve, che in questa stagione sta affrontando una vera e propria rivoluzione tattica, dà segnali di ripresa".