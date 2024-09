La Gazzetta dello Sport ha intervistato Nelson Dida, ex portiere di Milan e Brasile. Ecco le sue considerazioni su questo avvio di stagione.

Cosa dice dei risultati nelle prime giornate di A?

"Ho seguito in particolare il Milan, ma penso che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto perché ha una rosa e uno staff di qualità. Hanno puntato sulla continuità, migliorando il possibile".

E il suo Milan?

"Mi sembra abbiano cercato di prendere i migliori giocatori in funzione del progetto e delle richieste del nuovo allenatore. Fonseca è appena arrivato, ha ovviamente bisogno di tempo. Dovrà lavorare ancora un po’ perché una cosa è vincere tutte le amichevoli estive e un’altra puntare a fare cose importanti in campionato e in Champions League. Dobbiamo avere tutti un po’ di pazienza".

Che cosa ne pensa del calcio espresso dalla Juventus di Thiago Motta?

"Thiago ha fatto molto bene al Bologna, sono certo che con la qualità a disposizione alla Juventus e con un po’ di tempo per lavorare, può fare di nuovo bene".

Il nostro campionato soffre a livello internazionale.

"In effetti non c’è un giocatore italiano che possa essere considerato dello stesso livello dei grandi campioni che ti risolvono le partite in qualsiasi momento. In Italia non ci sono fenomeni alla Mbappé o Vinicius. È un peccato, serve anche qui la pazienza per far crescere i giovani più interessanti, credere in loro".

Lautaro Martinez può vincere il Pallone d’oro?

"Sta facendo benissimo in Serie A, per l’Inter e con la sua nazionale, ma ci sono altri giocatori che secondo me sono ancora migliori".