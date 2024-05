Paolo Di Canio analizza al Corriere della Sera il momento del calcio italiano a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. "È cambiato un po’ tutto, a partire dal c.t. E se guardo il talento che c’è nelle altre squadre, non ne vedo nella nostra. Ma siamo l’Italia. E l’asse Bastoni-Dimarco è fortissimo", afferma.

"Il blocco Inter? Non è esattamente un blocco omogeneo, però in alcune zone di campo avere un “blocchetto” aiuta senz’altro a velocizzare il lavoro di un c.t. che non è arrivato da molto".