Il derby ha dato un’idea degli equilibri tra le milanesi? "Mi sembra che Maignan sia stato il migliore in campo. L’Inter ha valori importanti, così come penso che il Milan possa ripetere la stagione scorsa puntando su un allenatore che non è arrivato lì per caso, ma per step. Pioli è un grande gestore. In più ha dovuto ‘scansare’ Rangnick, anche se la conferma mi è sembrata un atto dovuto in quel momento".

Intanto in testa c’è l’Atalanta: può competere per i posti più importanti?

"Ha molte realtà davanti costruite per competere per campionato e Champions, vedendola in questo primo scorcio ha tutte le qualità per fare da guastafeste nelle prime posizioni, anche se finora di veramente forte ha affrontato solo il Milan. Dire che possa vincere lo scudetto mi pare prematuro, potremo valutarla dopo che avrà affrontato le altre squadre che lottano per un posto nelle coppe".



ll Mondiale a metà stagione cambia qualcosa?

"Un mese e mezzo senza campionato vuol dire dover fare un’altra preparazione. Sarà anche importante vedere come torneranno dal Mondiale i giocatori impiegati".



Non vedremo l’Italia, un peccato.

"Purtroppo anche nelle ultime due partecipazioni siamo usciti al primo turno. Proviamo a ripartire con i giovani che verranno fuori".



Giusto pensare di andare all’estero per alcuni talenti?

"L’Italia è tatticamente tosta. Un gol come quello preso dal Liverpool con Anguissa è difficile da vedere nel nostro campionato, magari si vedono più sbagli tecnici ma non così di settore".