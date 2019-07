Come anticipato ieri dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), Ivan Perisic va verso la conferma in nerazzurro. "Nei discorsi di Marotta non è entrato il nome di Perisic, che, invece, nelle scorse settimane sembrava potesse aggiungersi a quelli di Icardi e Nainggolan per subire lo stesso trattamento - conferma il Corriere dello Sport -. Evidentemente, tale scenario è stato scartato. Magari perché lo stesso croato, oltre ad aspettare di diventare compagno di squadra dell’amico Dzeko, ha dato la disponibilità a diventare esterno a tutta fascia sinistra".

