Franco Causio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ripercorre le tappe della sua carriera e racconta anche il suo breve passaggio nell'Inter.

Ha duellato con le stelle Platini e Maradona e vissuto Zico e Rummenigge. Chi il più grande?

"Diego, scontato, vinceva le partite da solo. Gli altri erano fuoriclasse, ma lui era unico".

C’è stato pure un anno all’Inter.

"Mi vollero e io da bambino amavo Jair, il brasiliano. Mi chiamavano così a Lecce. Ho coronato un sogno. La Juve mi rivoleva, ma c’era ancora quel tecnico che non aveva avuto fiducia in me".