Ancora alla ricerca di un nuovo impiego in panchina dopo l'addio ai cinesi del Guangzhou, Fabio Cannavaro ora vive il calcio da osservatore a 360°. Il capitano campione del mondo 2006, per esempio, si è fatto una prima idea sul calciomercato estivo dopo le prime mosse: "Per i club italiani sarà complicato - dice alla Gazzetta dello Sport -. Colmare il gap con inglesi e spagnole al momento non è possibile. La perdita di Perisic finito in Premier non è un bel segnale. Pogba alla Juve? Mi auguro di rivedere il vero Paul, quello della prima volta in bianconero. Insomma che ritrovi le motivazioni. Perché il centrocampista delle ultime stagioni non serve né alla Juventus, né alla Francia".