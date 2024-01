Fabio Cannavaro è protagonista di una lunga intervista a Tuttosport. Tra gli argomenti trattati, la lotta scudetto in Serie A. "Direi che è un torneo decisamente molto più attrattivo e avvincente rispetto alla scorsa stagione con due squadre ravvicinatissime nel punteggio alla fine del girone d’andata. Un vantaggio cospicuo e meritato su tutte le altre concorrenti, dove il Milan cerca la fuga sul gruppo delle inseguitrici".

"L’Inter - prosegue - è a mio avviso superiore come giocatori, ha un organico più completo e profondo, sfoggia sostanzialmente un bel calcio offensivo, ha il capocannoniere del campionato Martínez. È la squadra che vanta di gran lunga il miglior attacco nonché la miglior difesa. La Juve ha ceduto molti giocatori prendendone pochissimi, esborsi al minimo perché la società ha operato secondo una precisa politica di tagli dopo anni in cui erano stati spesi tantissimi soldi, però la squadra dopo un inizio sofferto ha perso una sola volta a Sassuolo, proprio come l’Inter, e ora è lì, ad appena due punti. Tante vittorie di misura e in piena zona Cesarini? Non è casualità, fa parte del DNA bianconero. Spirito guerriero, indomito. Crederci sempre. Fino alla fine. Io penso che saranno decisivi i prossimi mesi quando ricomincerà la Champions League che la Juve per squalifica non può disputare. Ci sarà un surplus psicofisico per i nerazzurri. Anche se non va scordato che superare gli ottavi, eccetera, costituisce in ogni caso un’iniezione d’autostima".