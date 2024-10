Attraverso le colonne di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese analizza l'arbitraggio di Matteo Marcenaro in Inter-Torino. L'ex arbitro parte dall'episodio chiave dell'espulsione: "L’episodio clou si verifica al ventesimo minuto del primo tempo: il cartellino rosso a Guillermo Maripan. Giusta l’espulsione per fallo grave di gioco: brutto il salto che fa il difensore ex Monaco quando, provando comunque a intervenire sul pallone, colpisce Marcus Thuram col piede a martello. La caviglia del francese si piega in maniera pericolosa. Giusto dunque anche l’intervento del Var, che richiama l’arbitro Marcenaro all’Ofr dopo il giallo iniziale (e il vantaggio concesso)".

Calvarese poi prosegue: "Silent check a metà secondo tempo per un intervento di Bastoni ai danni di Zapata; l’interista inciampa in area e fa cadere il colombiano, per l’arbitro non è rigore. Corretto il penalty concesso ai granata dal campo nel finale: Masina è più lesto ad arrivare sul pallone, Calhanoglu trova solo lo scarpino. Nonostante la poca esperienza e la giovane età, Marcenaro riesce a rapportarsi bene coi calciatori e a farsi accettare in quasi tutte le situazioni".