Dopo aver ritirato il premio 'Le Grandi Guglie della Grande Milano', al 'Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci', Urbano Cairo ha fatto una considerazione sul futuro di San Siro, ponendo una domanda retorica: "Mi chiedo: se una società come il Real Madrid è riuscita in maniera spettacolare a rifare il Bernabeu, perché Milan e Inter non fanno la stessa cosa con il Meazza?", le parole del presidente del Torino riportate dalla Gazzetta dello Sport.