"Pensavo che rimanesse in piedi il Meazza, onestamente. Immagino ci siano dei problemi che superino anche i ricordi stupendi che abbiamo vissuto all’interno di quello stadio. Immagino e spero ci siano dei motivi validi". Così Roberto Boninsegna commenta a Il Giorno la notizia del possibile abbattimento dell'attuale stadio. "Mi spiace perché San Siro mi ricorda molte cose belle vissute in passato. Tanti gol, tante partite. Se decidono questo se ne va un pezzo del calcio mondiale. Un terreno di gioco dove hanno giocato i migliori del mondo. Tenere l’attuale impianto? Non sono un ingegnere, certi problemi li conoscono meglio gli interessati. Per cui tecnicamente non me la sento di esprimermi. Sentimentalmente direi di sì".