Roberto Boninsegna, da vecchio bomber, analizza il grande momento di Lautaro Martinez con la maglia nerazzurra. "Sul gol del 2-1 contro la Fiorentina - dice 'Bonimba' parlando della finale di Coppa Italia - c’è stato anche un bel passaggio di Barella, ma Martinez è stato molto bravo ad anticipare il difensore. Da lì è molto difficile fare gol. Se ho pensato che fosse un gol alla Boninsegna? Beh sì, in area ne ho fatti diversi".

Boninsegna ammette che non si aspettava di vedere l'argentino a 101 gol con l'Inter. "Però me lo auguravo. Oggi Martinez è fortissimo, ma è proprio il reparto che gode di grandi calciatori. Con Lukaku e Dzeko ci sono tre attaccanti di livello assoluto, mondiale. In questo momento Lautaro è il titolare, mentre Lukaku e Dzeko fanno turnover tra di loro, il che è davvero tutto dire. Chi in campo in finale? Non è semplice decidere. Io però partirei con la LuLa".

Da escludere, secondo Bonimba, una cessione. A qualsiasi prezzo. "Perdere un giocatore così non dovrebbe neppure essere preso in considerazione. È un top nel mondo e l’Inter non è una società qualunque. Il club nerazzurro conta su dei tesserati importanti e quelli se li deve tenere per provare ad ottenere ancora certi risultati. Se cominci a dare via Lautaro, o comunque i migliori, fai la figura di essere una mezza squadra. Lui futuro capitano? Sinceramente per me uno vale l’altro. Se fossi in Inzaghi, imporrei la fascia al braccio di un centrocampista, non di un attaccante".

In finale di Champions, in ogni caso, i nerazzurri partiranno sfavoriti. "Mi pare anche logico, il Manchester City oggi può incutere timore a chiunque. Però in una finalissima l’Inter può dire la sua. Per me potrebbe essere decisa da Lukaku", dice ancora Boninsegna.