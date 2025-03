Cosa si aspetta Daniel Bertoni da Napoli-Fiorentina? A precisa domanda posta da La Gazzetta dello Sport, il doppio ex argentino risponde così: "Che giochino come se fosse la prima di undici finali. È troppo importante per gli obiettivi di entrambe: non devono perdere punti rispetto alle avversarie da qui alla fine del campionato".

Come vede il periodo del Napoli?

"Mi è piaciuto molto come ha giocato contro l'Inter. Ha dimostrato attitudine, grinta e concentrazione, grazie all'allenatore e ai giocatori che capiscono perfettamente ciò che trasmette Conte che è molto bravo. Ogni volta che guardo le partite del Napoli, vedo calciatori che lasciano l'anima sul campo e questo è meraviglioso".