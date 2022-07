Pronostico scudetto? Io non faccio i giochini di strategia come fanno gli allenatori nelle dichiarazioni. Metto Juventus e Inter alla pari, con alle spalle il Milan. E poi il Napoli".

La Juventus ha ingaggiato Di Maria e ripreso Pogba. L’Inter ha riportato Lukaku a Milano. Chi sposterà di più gli equilibri in ottica scudetto? "Spostano di più Pogba e Di Maria perché sono due. Lukaku ha dimostrato di fare la differenza in Serie A, però i due acquisti della Juventus portano quella personalità e quella qualità che un po’ mancava. Pogba e Di Maria faranno ritornare grande la Juventus".

Intervistato da Tuttosport , Andrea Barzagli ha parlato lungamente di Juve, ma non solo. L'ex difensore bianconero si è proiettato anche alla Serie A che sta per iniziare.

Lei ha avuto un gran feeling anche con Conte, protagonista di una strepitosa rimonta con il Tottenham.

"Non c’è nessuno in grado di valorizzare i giocatori come Antonio: è straordinario e lo ha dimostrato anche al Tottenham. Sono legato pure a Paratici, che mi venne a vedere spesso al Wolfsburg prima di prendermi alla Juventus. Lo dimostrano anche le operazioni Bentancur e Kulusevski, prima criticati e ora idoli degli Spurs. Conte e Paratici sanno di calcio".

Il primo nome nella lista della Juventus per il post-De Ligt è Koulibaly. È d’accordo?

"Dovessero prendere Koulibaly, il problema difensore sarebbe già risolto perché Kalidou è veramente forte. Bremer sarei curioso di vederlo: non metto in dubbio le sue qualità, che sono evidenti, però nel suo caso ci sarebbe da capire come reagirebbe al salto di qualità e al dover giocare ogni tre giorni per vincere, senza poter sbagliare nulla".

Dybala è ancora svincolato: se lo sarebbe mai aspettato?

"No. E mi fa strano vedere Paulo senza squadra al 10 luglio. Strano è tutto il mercato, con giocatori importanti in scadenza e a spasso. Sono curioso di vedere dove potrà andare la Joya. A me piacerebbe vederlo all’estero, in un campionato con maggiori spazi per lui. Sarebbe anche una esperienza nuova. Ma Dybala è Dybala: lo vedrei bene ovunque".