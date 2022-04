"A fine gennaio pensavo che l’Inter potesse prendere il volo anche quest’anno e invece l’attuale classifica testimonia che tutti hanno dei limiti". Lo sottolinea Andrea Barzagli intervistato dal Corriere dello Sport.



Quali?

"Il principale è che nessuno ha costanza, la componente fondamentale per vincere. Milan e Napoli stanno facendo il massimo, Inter e Juve sono un pelino al di sotto delle aspettative".



Domenica proprio i bianconeri e i nerazzurri si affronteranno allo Stadium.

"Partita decisiva più per l’Inter che per la Juventus. Gli uomini di Allegri sono partiti male, ma da dicembre in poi sono risaliti e ora sono sulla strada giusta. Un successo contro i campioni in carica potrebbe alimentare il loro sogno di rincorsa, ma avrebbero comunque davanti il Milan e il Napoli. Per l’Inter sarà una gara ancora più determinante: un risultato negativo acuirebbe la crisi attuale, mentre un’affermazione la rilancerebbe alla grande".



Chi arriva al derby d’Italia da favorita?

"La Juventus ha più certezze perché, eliminazione dalla Champions a parte, in Serie A è reduce da sedici risultati utili. L’Inter da febbraio ha offerto prestazioni altalenanti e deve ritrovare la bellezza del gioco e la fluidità che le avevano permesso di raggiungere il primo posto in classifica".



Qual è la sua favorita a otto giornate dalla fine?

"Il Milan, ma ad agosto avrei detto l’Inter perché, nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi, aveva qualcosa in più rispetto alle altre. I rossoneri li vedevo in corsa per uno dei primi quattro posti, non per il primo. Mi sbagliavo".