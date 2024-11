"Non mi aspettavo che Conte potesse far subito così bene in così poco tempo". Lo dice Salvatore Bagni, intervistato oggi dal Corriere dello Sport per analizzare il positivo avvio di stagione del Napoli e non solo: "Aveva raccolto la squadra arrivata decima che col Verona all'esordio ancora aveva scorie dell'ultima stagione. Invece in pochissimo tempo ha fatto un lavoro straordinario, è entrato subito in sintonia con i giocatori, ha creato un gruppo che gioca da squadra, vince o perde da squadra, attacca o difende da squadra".



La parola chiave, per Conte, è sacrificio.

"Il campo lo sta confermando quando vedi gli esterni come Politano o Kvaratskhelia difendere come dei terzini e poi ripartire. Forse in fase offensiva si soffre un po' perché si arriva stanchi dall'altra parte e c'è un notevole dispendio di energie, ma se vinci per ora va bene così. Oggi affrontare il Napoli è difficile per tutti e anche l'Inter ha avuto grande rispetto".