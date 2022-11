Matt Doherty, difensore del Tottenham che sta tenendo una sorta di diario personale dei Mondiali per il sito ufficiale degli Spurs, in vista della sfida di questo pomeriggio tra Croazia e Canada pronostica la rete del suo compagno di squadra Ivan Perisic: "Croazia-Canada sarà più combattuta di quanto si pensi, un pareggio non sarebbe clamoroso, però la Croazia ha davvero bisogno di una vittoria. Mi aspetto una rete di Perisic".