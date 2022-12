Si chiude con la qualificazione agli ottavi di finale di Brasile e Svizzera la fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Il gruppo H vede alla fine spuntarla gli elvetici che superano la Serbia per 3-2 al termine di un match ricco di gol, ribaltoni, momenti di tensione e anche qualche esultanza polemica. Apre le marcature l'ex interista Xherdan Shaqiri dopo aver finalizzato una lunga azione offensiva della Svizzera, gol festeggiato col silenzio intimato ai tifosi serbi che gli stavano riservando dei fischi. La squadra di Dragan Stojkovic ribalta la situazione grazie al proprio tandem offensivo Aleksander Mitrovic-Dusan Vlahovic, con lo juventino che dopo la rete si sfoga anche lui mettendosi il dito davanti alla bocca ed esibendosi in gesti più volgari. Ma i rossocrociati non perdono la rotta ed effettuano il controsorpasso definitivo con le reti di Breel Embolo prima del 45esimo e di Remo Freuler ad inizio ripresa, rete che certifica il passaggio alla seconda fase dove la Svizzera sfiderà il Portogallo. Alta elettricità in campo, specie nei lunghissimi minuti finali.