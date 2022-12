Oggi è il grande giorno della prima semifinale del Mondiale in Qatar: all'Iconic Stadium si affrontano Argentina e Croazia. E sarà anche una sfida tra due interisti: da una parte Lautaro Martinez, dall'altra Marcelo Brozovic. Ma se il croato sarà sicuramente al centro della mediana di Dalic, l'argentino sembra destinato ancora a partire dalla panchina in favore di Alvarez. Nella Seleccion, Scaloni dovrà rinunciare agli squalificati Montiel e Acuña, mentre c'è ottimismo per i recuperi di De Paul e Di Maria.

PROBABILI FORMAZIONI