"Non sono preoccupato dal loro attacco. Siamo semplicemente preparati a giocare la partita e cercare di fare tutto il possibile per vincere e qualificarci alle semifinali". Virgil van Dijk, difensore dell'Olanda, parla chiaro a due giorni dalla sfida al Mondiale contro l'Argentina di Lionel Messi. Sul quale si esprime così: "E' uno dei migliori giocatori del nostro tempo, ha fatto così per tanti anni. Con Cristiano Ronaldo sono stati i giocatori dominanti negli ultimi due decenni. Abbiamo solo rispetto per i loro successi. È un onore giocare contro di lui, ma non è me contro Messi, è Olanda-Argentina. Nessuno può farcela da solo, dovremo elaborare una buona strategia".