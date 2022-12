Piccolo campanello dall'allarme per l'Olanda, alle prese con un importante numero di giocatori debilitati alla vigilia dell'ottavo di finale del Mondiale contro gli Stati Uniti. Secondo il ct Louis van Gaal, diversi elementi degli Oranje hanno "sintomi influenzali", presumibilmente causati dall'aria condizionata a Doha.

"Non abbiamo intenzione di approfondire - ha dribblato Van Gaal a NOS, evitando di fare nomi -. Ma se va in giro nel gruppo, allora è preoccupante. Quanti sono coinvolti? Non sono una quindicina o giù di lì. In linea di principio, tutti sono in forma e disponibili".