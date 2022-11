Presente in Qatar per sostenere la Nazionale belga al Mondiale, Vincent Kompany, leggendario capitano dei Roide Duivels, ha offerto le sue impressioni ai colleghi di Rtbf a pochi minuti dal debutto contro il Canada: "Dipendiamo dalle nostre icone in questo torneo, spero che possano crescere di volta in volta e regalarci dei bei momenti - ha detto il manager del Burnley -. Rimarrei stupito se fossimo sorpresi come è successo per altre nazionali in questo Mondiale. Penso che non faremo troppa fatica nella fase a gironi, ma dopo avremo bisogno delle nostre stelle.