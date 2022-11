Lautaro Martinez e l'Argentina sono pronti ad esordire ai Mondiali in Qatar. Domani, alle ore 11 italiane, l'Albiceleste scenderà in campo contro l'Arabia Saudita nel match che aprirà le danze nel girone C, completato da Messico e Polonia. Il Toro, come riportato dal quotidiano Olé, con ogni probabilità partirà titolare nel tridente d'attacco con Messi e Di Maria. Pochi dubbi di formazione per Scaloni, orientato a proporre un 4-3-3 per l'esordio della sua Argentina.