Intervistato da Tyc Sports , Gabriel Omar Batistuta , grande goleador del l'Argentina , ha spiegato il motivo dietro la scelta di Lionel Scaloni di preferire Julian Alvarez a Lautaro Martinez nell'ultimo match del girone Mondiale contro la Polonia: "Se gioca uno piuttosto che un altro non ci sono problemi - le parole di Batigol -. Scaloni ha deciso di schierare Julián perché si associa meglio a Messi, Di María e Mac Allister: sa legare il gioco, muoversi sulle fasce. Scaloni stava cercando queste caratteristiche e le ha trovate in Julian. Lautaro è più simile a me, pensa solo a come concludere l'azione che creano i compagni. Scaloni ha preso questa decisione, mi pare non sia andata così male (l'attaccante del City ha segnato il 2-0, ndr)".

In seguito, l'ex Fiorentina ha aggiunto perché i due non sono compatibili: "Penso che non ci sia spazio per entrambi in campo, non ne abbiamo neanche bisogno. Non vedo la necessità di giocare con due nove, entrambi possono segnare giocando da soli. Questa è una virtù che non tutte le squadre hanno ed è qualcosa che mi fa sperare che possiamo andare lontano al Mondiale. Non credo che possano giocare insieme, a meno che non ci stia succedendo qualcosa di molto strano e abbiamo bisogno di segnare tre o quattro gol. In ogni caso, non li vedo insieme".