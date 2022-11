Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Polonia, che è valso all’Albiceleste la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale: “Siamo soddisfatti della partita che abbiamo giocato, non era facile. Bisognava vincere contro una squadra che aveva bisogno di fare risultato. È stata una partita molto difficile, ma l’abbiamo interpretata bene. I giocatori hanno giocato bene, in maniera completa. A volte le cose non vanno, ma non bisogna smettere di cercare i frutti del lavoro”.

Sul Mondiale degli argentini fin qui: “All'inizio abbiamo pagato un po' alcuni cambi, infortuni, giocatori che non sono arrivati qui con il ritmo partita. Ma abbiamo la tranquillità di sapere che chiunque entra può rendere al massimo. Pensiamo sempre al bene collettivo. Se siamo candidati alla vittoria finale? Abbiamo fatto una buona partita e dobbiamo continuare, non siamo candidati a niente, siamo una squadra che renderà la vita difficile a tutti, non si può pensare che vincendo oggi automaticamente siamo i favoriti. Perché non ho tolto Messi? Se Leo non mi chiede il cambio, io non lo tolgo”, ha concluso.