Argentina col fiato sospeso per le condizioni di Correa , che ha terminata l'amichevole di ieri tra Argentina e Emirati Arabi Uniti con un fastidio al ginocchio sinistro, lo stesso che lo aveva costretto ai box fino a qualche settimana fa. Il padre del Tucu , intervenuto ai microfoni de LA GACETA Central, non si è sbilanciato tanto sulle condizioni fisiche del figlio.

"Non sono ancora informato di nulla - le sue parole -. Speriamo non sia niente. Non ho ancora avuto contatti con Joaquín. A causa della differenza di fuso orario, non ho potuto parlare con lui. Ieri la squadra è arrivata a Doha molto tardi, verso le 3 o le 4 del mattino, ora è lì. Lo lasciamo sempre in pace, parlerà quando sarà disponibile".