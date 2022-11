Adesso è ufficiale: Lautaro Martinez farà il suo esordio in un Mondiale. La punta dell'Inter è stato scelto dal c.t. Scaloni per guidare l'attacco dell'Albiceleste contro l'Arabia Saudita al debutto in Qatar. Assieme al Toro agiranno Messi e Di Maria.

UFFICIALE ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes; Di Maria, Messi, Gomez; Lautaro.