Non vive certamente uno dei suoi migliori momenti Lautaro Martinez , che anche contro l' Australia , dopo essere subentrato, ha fallito due occasioni importanti davanti al portiere avversario per chiudere la pratica. L'una calciandola alta, l'altra facendosi respingere la conclusione dall'estremo difensore australiano. E sono due errori che avrebbero potuto pesare davvero tantissimo, considerando l'occasionissima per gli aussies proprio all'ultima azione. "Io credo che lui in questi Mondiali sarà fondamentale - spiega Sergio Aguero -. Mi ricorda quello che è successo alle Olimpiadi.

Non riuscivo a segnare, non riuscivo a fare neanche un gol. In semifinale contro il Brasile ho segnato una doppietta, dal nulla. Da attaccante più pensi al gol che non arriva e peggio è. La mia esperienza insegna questo. Quando ero ossessionato dal dover segnare per me era un disastro", dice a TycSports, proseguendo: "Se smetterà di pensare al gol, si troverà al posto giusto per mettere la palla in rete".