Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Inter di Antonio Conte alla prima amichevole estiva contro il Lugano. Quest'oggi, nel capoluogo del Ticino, i nerazzurri sono scesi in campo per una doppia seduta al Centro Sportivo Cornaredo: come riporta InterTV, gli allenamenti si sono svolti a gruppo unico, senza divisioni. Tutti in campo dalle 10:00 in poi: i giocatori hanno svolto un riscaldamento seguito da andature, lavoro sulla tecnica individuale (con stop e passaggi), una seduta tattica e un lavoro aerobico. In seguito, il solito pranzo di squadra.