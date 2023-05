Presente anche lui all'evento della Fondazione Vialli-Mauro, Gianfranco Zola si è naturalmente espresso sull'Euroderby di mercoledì: "Per i giocatori può essere un evento unico, è una semifinale di Champions league, non è che si ripete. Su chi punterei una fiche? Mi sembra che il bilancio degli scontri diretti sia a favore dell'Inter, non so se possa essere un vantaggio. L'Inter è in un buon momento, tante indicazioni vanno verso i nerazzurri. Ma il Milan, ahimé, contro il Napoli ha dimostrato di essere una squadra da tenere in considerazione e da meritare rispetto. Leao? Giocatore che spacca, con tutto il rispetto peer gli altri".