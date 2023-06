Mentre continuano le voci di un suo interesse per l'Inter, Thomas Zilliacus non fa nulla per spegnere. Il magnate finlandese che in molti danno interessati all'acquisto della società ha commentato così sui propri social la finale di Champions League persa dai nerazzurri contro il Manchester City: "Se la finale fosse stata una partita di boxe, l'Inter avrebbe vinto in maniera schiacciante ai punti. Ma è il calcio i nerazzurri hanno perso sfortunatamente nonostante l'ottima tattica impiegata da Simone Inzaghi e una prestazione fantastica da parte dei suoi giocatori. Forza Inter". Già a fine primo tempo Zilliacus aveva elogiato la prova della formazione di Inzaghi.

If the final was a boxing game #Inter would have won overwhelmingly on points. But it was football and the unlucky #nerazzurri lost despite excellent tactics by Simone #Inzaghi and a fantastic performance by the players. Forza Inter! #ıstanbul23 #ChampionsLeague