Intervistato da Sportske Novosti in vista di Croazia-Brasile, primo quarto di finale di Qatar 2022 in programma oggi alle 16, Arthur Antunes Coimbra, al secolo Zico, ha elencato i pregi dei vice campioni del mondo: "Ho molto rispetto per la Croazia, soprattutto dopo che ha vinto l'argento quattro anni fa in Russia: in quel torneo hanno catturato l'attenzione di tutti - le parole della leggenda del calcio verdeoro -. La vostra nazionale ha il miglior centrocampo del mondo, secondo me Modric è un calciatore fantastico e ha ottimi compagni. E oltre al centrocampo ci tengo a segnalare anche Perisic, pericoloso sia quando parte sulla fascia che nel gioco aereo".