Nel corso di Calciomercato - L'Originale, sono arrivate notizie riguardo al possibile nuovo portiere dell'Empoli, che non avrà più Caprile (tornato al Napoli dopo il prestito). Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio i toscani avrebbero puntato sull'olandese Paes, in forza all'FC Dallas. Da qui il commento di Walter Zenga, presente in trasmissione. "Io prenderei Radu, perché ha fatto un grande campionato in Francia", l'opinione dell'Uomo Ragno, che si riferisce a quanto fatto vedere dall'estremo difensore nel 2023 all'Auxerre.