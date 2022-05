Walter Zenga confida in un'Inter pronta a dare tutto per vincere a Cagliari a prescindere da quello che accadrà tra Milan e Atalanta. Così l'ex portiere nerazzurro si è espresso in collegamento con Sky Sport: "L’Inter giocherà per vincere. Anche il Milan dovesse vincere contro l’Atalanta i nerazzurri faranno di tutto lo stesso per prendere i tre punti a Cagliari. Glielo faranno sudare, lo Scudetto".