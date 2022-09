Anche Zdenek Zeman è salito sul palco del Festival dello Sport di Trento, organizzato da RCS. E come al solito, il boemo non le manda a dire, soprattutto commentando la deriva del calcio in italia: "La gente viene allo stadio per vedere i gol, quello è il succo del gioco del calcio, non per uno 0-0 senza che succeda niente. Purtroppo in Italia siamo sempre alla mentalità del primo non prenderle. Comunque, se ci fosse stato il Var ai miei tempi qualche sconfitta me la risparmiavo. Dove sono stato la gente si divertiva, vincendo o perdendo, magari la società no, per questo mi mandavano via".