"Abbiamo intenzione di rendere il processo decisionale del VAR a disposizione di tutti, la comprensione può aiutare", ha detto Antonio Zappi, presidente dell'AIA, presente al Coni di Roma dove è in corso la cerimonia per il Premio Bearzot, dopo la decisione di sperimentare la novità di condividere con l'intero stadio le conversazioni arbitro-addetto al VAR durante l'On-Field-Review. Sperimentazione che verrà applicata già in semifinale e finale di Coppa Italia.

"Penso che questo possa essere un percorso che ci avvicina al Challenge (regola del tennis, ndr), decide l’IFAB ma siamo disponibili a qualsiasi sperimentazione - continua Zappi -. Non è difficile il ricambio generazionale come dimostra anche la presenza di Colombo, come in ogni società c’è un cambio generazionale da fare ma abbiamo dei giovani dal grande futuro".