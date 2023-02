Nella serata di ieri, Nicolò Zaniolo ha fatto la prima mossa per ricomporre una situazione complicatissima. Una lettera all'ANSA con la precisa volontà di provare a ricucire con la Roma dopo aver fatto pressioni per andare via, escludendosi dai convocati e poi rifiutando l'offerta proveniente dal Bournemouth. In questa lettera - sottolinea il Corriere dello Sport - non compaiono però scuse, Nicolò è ancora turbato da quanto accaduto nei giorni scorsi, dalle minacce che lo hanno costretto a lasciare la Capitale per tornare nella sua La Spezia. Ma adesso l'ex Inter è pronto a tornare per mettersi a disposizione di José Mourinho, se ne avrà la possibilità. Per saperlo bisogna attendere la reazione della Roma, che ha assunto una posizione rigida sull'accaduto mettendo il calciatore fuori rosa.