Nel corso del suo lungo intervento per Tyc Sports, Javier Zanetti è stato ovviamente incalzato dai giornalisti anche sul tema più caldo in casa Inter, ovvero la finale di Champions League contro il Manchester City del prossimo 10 giugno: "Tutti pensano che il City sia il grande favorito, ma l'Inter ha le carte in regola per vincere - assicura Pupi -. E' una squadra da rispettare, ma se siamo arrivati ​​in finale è perché abbiamo dei meriti. In una partita secca può succedere di tutto".