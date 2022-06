Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha voluto rendere omaggio alla figura di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica scomparso all'età di 87 anni. "Grazie per tutto quello che hai fatto", ha scritto Zanetti taggando nella storia su Instagram la Fondazione Pupi, per la quale Luxottica si era spesa in diverse iniziative benefiche.