Il 2010, il Triplete, l'Inter: a margine di un evento organizzato da Ita Airways in occasione della Milano Design Week, Javier Zanetti ha ripercorso brevemente la gioia dopo finale di Madrid: "Quel viaggio di ritorno con un passeggero in più fu bellissimo. Riportare quel trofeo in Italia dopo tanti anni era una cosa storica e importante per tutto il Paese, non solo per i tifosi dell’Inter. Noi facevamo parte di quella storia, è stato memorabile", ha detto il vicepresidente nerazzurro.