Ferrara lo contraddice: "Sempre dopo Diego". "Io dico come 9, come attaccante. Mi hanno mandato una foto di un Milan-Inter di qualche anno fa: c'eravamo io, Ronaldo e Vieri da una parte, Bierhoff, Weah e Shevchenko dall'altra. In quegli anni in Serie A c'erano grandi attaccanti".

"Ferrara è un grande, una leggenda e un grande uomo. Peccato che ha giocato alla Juve". Comincia così l'intervento di Ivan Zamorano in collegamento con DAZN, durante il programma Supertele .

Stai seguendo l'Inter quest'anno? Ci si aspettava di più forse...

"Pensavamo tutti che avrebbe iniziato meglio la stagione, però l'Inter è così.. Ogni volta c'è quella fatica di arrivare alla condizione giusta. Nella passata stagione abbiamo perso il campionato noi, non l'ha vinto il Milan che pure ha una grandissima squadra. I ko nel derby e col Bayern a livello emozionale hanno fatto molto male alla squadra, speriamo di continuare a vincere così da avere un campionato migliore".

La maglia 1+8 è entrata nella storia dell'Inter: un atto di umiltà?

"Per me non c'era problema, stavo dando il 9 a Ronaldo che era il migliore. Di fronte al più grande ci vuole umiltà, quindi ho chiesto a Mazzola di prendere questo numero, poi è arrivato il 'visto' di Moratti".

Handanovic o Onana?

"Deve gestire l'allenatore, non sappiamo quello che succede durante la settimana. Per me il portiere ha bisogno di continuità, così da trasmettere serenità alla squadra".

Arriva Dybala.

"E' un enorme calciatore, gli auguro di fare un grande Mondiale perché dopo il Cile, a casa mia, tifiamo Argentina".