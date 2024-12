Gianluca Zambrotta ha parlato del momento dell'Inter ai microfoni di Sky Sport. Focus ovviamente sul rotondo successo di lunedì scorso: "Più che altro l'Inter ha vinto 6-0 non contro una squadra che lotta per la zona salvezza, ma contro la Lazio che corre in zona Champions ed era la squadra più in forma del campionato. Però, soprattutto nel secondo tempo contro la Roma, ho visto il Como spingere tanto sull'acceleratore: ha creato tanto e ha recuperato giocatori importanti a centrocampo".