Ospite di Gianluca Gazzoli per il 'BSMT', Gianluca Zambrotta ha ripercorso la sua carriera sportiva vissuta in gran parte alla Juventus. Club con cui ha cominciato ad aprire la bacheca personale il 5 maggio 2002, giorno del famoso sorpasso bianconero ai danni dell'Inter all'ultima giornata di campionato: "Noi andammo in vantaggio 2-0 a Udine dopo appena 20', poi aspettammo notizie dall'Olimpico per Lazio-Inter - il ricordo del terzino campione del mondo 2006 -. Fu un'emozione fino all'ultimo. Le informazioni sul risultato dell'altro campo arrivavano dai tifosi e dalla panchina che erano collegati con le radioline. E' stata una giornata adrenalinica. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, poi ci aspettavamo che la Lazio facesse il suo con fair play. L'Inter soffrì l'emozione e la tensione, poi con l'andare avanti dei minuti le dinamiche cambiano per via dei risultati: penso sia subentrata la pressione e la paura, il fatto di non farcela. E' stato il mio primo scudetto, il mio primo trofeo importante. Quando siamo tornati a Torino ci fu una grandissima festa dopo due secondi posti consecutivi. Conte era tra i più euforici con Del Piero e David (Trezeguet, ndr)".