Attore protagonista nella trattativa che ha reso possibile il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, Michael Yormark, presidente della Roc Nation, ha parlato così della stagione da dimenticare vissuta al Chelsea dal belga: "Non c'è stato un giorno in cui io e Rom non abbiamo parlato - ha confidato al Guardian -. È stato un anno molto complicato e impegnativo per lui che alla fine si è rivelato un grande anno di crescita personale. Quando le cose si complicano hai bisogno di un grande team di supporto che ti permetta di rialzarti ma che ti dica anche: "Andrà tutto bene. Al momento giusto troveremo la soluzione giusta'. Quando investi il ​​tipo di denaro che ha investito il Chelsea, devi permettere a quel giocatore di giocare sfruttando i suoi punti di forza. Chiedere a Rom o a qualsiasi altro grande attaccante del mondo di venire nel tuo club e giocare in modo diverso, e poi magari non comunicare efficacemente con quello stesso giocatore, rende tutto molto impegnativo. Sono stato con gli allenatori per tutta la mia carriera e un buon tecnico è qualcuno che sa come gestire personalità diverse e massimizzare le loro prestazioni. Non credo sia successo lo scorso anno".