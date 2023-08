"Mi piacerebbe vedere Folarin Balogun rimanere in Premier League". Parola di Eric Wynalda, connazionale dell'attaccante dell'Arsenal nel mirino dell'Inter sul quale l'ex nazionale USA dice: "È un giocatore di talento con un grande potenziale e penso che sarebbe adatto a diversi club del campionato. Newcastle United, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace sono tutti club che stanno cercando di rafforzare le loro opzioni offensive e sarebbero tutti in grado di offrire a Balogun un impiego regolare.

Penso che sarebbe positivo per Balogun rimanere in la Premier League. È il miglior campionato del mondo e gli darebbe l'opportunità di mettersi alla prova contro i migliori giocatori del mondo. Il Newcastle gli darebbe anche la possibilità di giocare in Champions League, che è un sogno per molti giovani giocatori".