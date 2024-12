Momenti di angoscia per il West Ham: tramite i propri canali ufficiali, il club londinese ha dato notizia di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il proprio giocatore Michail Antonio: "Michail Antonio è stato coinvolto oggi in un incidente stradale - si legge sul profilo Twitter degli Hammers -. I pensieri e le preghiere di tutti sono con Michail, la sua famiglia e i suoi amici in questo momento. Il club pubblicherà altri aggiornamenti a tempo debito".

Secondo i primi aggiornamenti, il giamaicano, riporta Gazzetta.it, è stato coinvolto in uno spaventoso incidente stradale con la sua Ferrari nelle campagne dell'Essex. Sui social circolano foto di una Ferrari distrutta sul lato destro, quello del guidatore nel Regno Unito. Antonio sarebbe stato trasportato in ospedale in elicottero. Antonio è però cosciente e riesce a comunicare, come riferito sempre dal West Ham poco dopo.