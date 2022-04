Presente all'Exhibition and Convention Center di Doha per i sorteggi di Qatar 2022 che andranno in scena alle 18, Arsène Wenger, direttore dello sviluppo del calcio della FIFA, ha sfoderato una battuta in pieno humor inglese di fronte alla domanda del collega di beIN Sports che gli chiedeva novità sul progetto di disputare la Coppa del Mondo ogni due anni: "Al momento si gioca ogni 4 anni, ma abbiamo l'esempio di Nazionali come l'Italia che ti fanno riconsiderare il fatto che 4 anni siano un tempo lungo", le parole dell'alsaziano.