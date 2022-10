Rudi Völler, ex attaccante della Roma, intervistato dal Corriere dello Sport esalta la squadra giallorossa: "Se mi piace? Assolutamente, e non smetto di tifarla. La vittoria con l’Inter è stata entusiasmante per i tifosi e ha riportato la squadra in una buona posizione in classifica. Ha ottime possibilità di arrivare almeno in Champions. Il bello del calcio italiano è che in questo momento non c’è un Bayern Monaco che è superiore a tutte le altre, qui ci sono cinque-sei squadre che possono giocarsi lo scudetto. La Roma adesso deve puntare al quarto posto, poi una volta che si è stabilizzata e ha trovato il suo equilibrio potrà pensare anche a obiettivi ancor più importanti”.