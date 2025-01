Emiliano Viviano, intervenuto sulle frequenze di TvPlay, si è soffermato su alcuni possibili movimenti di mercato. Di seguito le sue parole: "Dorgu alla Juve al posto di Cambiaso? Mi piace molto Dorgu, ma non credo che sia il profilo giusto per i bianconeri soprattutto a gennaio. Non capisco perché l'Inter sia interessata a Pellegrini. Non lo trovo tatticamente idoneo al sistema di gioco di Inzaghi. Per me il portiere più sottovalutato italiano è Brignoli che ha avuto pochissime chance in Serie A. In Grecia sta facendo benissimo".