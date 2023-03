Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha commentato la qualificazione della squadra nerazzurra ai quarti di finale di Champions League durante la Bobo Tv. "Non mi aspettavo un'Inter così difensiva, io non riesco a capire perché preparare una partita in difesa. Hai rischiato di prendere 3-4 gol, l'Inter poteva far gol, non capisco. Mi aspettavo di più. Vai a fare gol, poi cambia la storia. Sono strafelice perché sono ai quarti, ma mi aspettavo un'Inter migliore.